Nuova indagine contro Mimmo Lucano per truffa e falso ideologico

OTTO EPISODI DI TRUFFA CONTESTATI A LUCANO

Sono otto gli episodi di truffa che gli vengono contestati. Lucano viene accusato, in particolare, «di avere indotto in errore», è scritto nel capo d'imputazione, «il ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria ricorrendo all'artificio di predisporre una falsa attestazione», a firma dello stesso sindaco, «in cui veniva dichiarato che le strutture di accoglienza per ospitare i migranti esistenti nel territorio del Comune di Riace erano rispondenti e conformi alle normative vigenti in materia di idoneità abitativa, impiantistica e condizioni igienico-sanitarie, laddove così in effetti non era, essendo quegli appartamenti privi di collaudo statico e certificato di abitabilità, documenti indispensabili per l'utilizzo sopra specificato e per come richiesto dal manuale operativo Sprar e dalle convenzioni stipulate tra il Comune di Riace e la Prefettura di Reggio Calabria».