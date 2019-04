In morte di Nazareno Giusti, poeta in divisa

Caro Nazareno che ti prodigavi sempre, per tutti, per ogni cosa, fosse anche la più insignificante e noiosa questione burocratica. Caro, grande Nazareno, dalla voce ferma e cordiale, velata di toscanità, che non trovava mai parole meschine, che finiva per giustificare le debolezze e non giudicava mai e combatteva contro l'ingiustizia, contro il male, ma mai contro gli uomini. Che nei tuoi 29 anni avevi, chissà, forse vissuto troppo, visto troppo e non solo con la divisa in cuore, anche in quei mari di dentro, tempestosi, tormentati mari che nessuno immaginava e invece ti agitavano fino a che non potevi risolverli in ondate di colori. Caro amico, che stavi per metter mano a Chet Baker che si è fatto volar via da un balcone di Amsterdam e invece sei volato via tu lasciandoci devastati. Almeno, che in quel Paradiso in cui credevi senza riserve tu possa ascoltare quella tromba così triste e così sublime per l'eternità. E ogni tanto, se puoi, manda giù un segnale, un abbozzo, un colore. Un sospetto di te. Non lasciarci così, con un “perché?” che sanguina troppo.