Terremoto e allarme tsumani a Sulawesi in Indonesia

L'agenzia di geofisica indonesiana ha dichiarato di aver messo fine a un allarme tsunami dopo che una forte scossa di terremoto di 6.8 gradi, registrata dall'US Geological Survey, ha colpito a Est dell'isola di Sulawesi. L'epicentro del sisma è stato in mare, a una profondità di 17 chilometri (10,5 miglia), lontano da Palu, la città devastata da un altro terremoto e conseguente maremoto che ha causato oltre 4 mila vittime lo scorso settembre. La scossa è stata comunque avvertita nella cittadina e ha causato il panico tra gli abitanti del luogo che sono scesi in strada. Ai residenti in alcune aree era stato chiesto di evacuare abitazioni, scuole e luoghi di lavoro e di recarsi in zone d'altura per precauzione.