La bufala acchiappaclic sulla moneta da 5 euro

CHI COMMENTA SENZA AVER LETTO L'ARTICOLO

Ovviamente basta dare un'occhiata veloce ai commenti e di persone che hanno cliccato il titolone senza aver assolutamente letto l'articolo ne troviamo sempre un po'. Ecco qualche esempio: «Un'altra fregatura! La moneta (per sua natura) rimanda a un'idea di spicciolo, di minore valore. Invece di stampare la banconota da 2 euro hanno spicciolato quella da 5....complimenti a questi capoccioni...». «Dimostrazione della svalutazione e del reale potere d'acquisto dell'euro.L''equivalente di LIRE 10.000 in una moneta! Fallimento euro». «Trionfo per l'Italia? Se davvero eliminano i 5 € di carta è una grande stupidata...». Per fortuna è pieno di altri commentatori che hanno spiegato le cose per bene...Il dubbio che anche l'articolo in origine avesse quel titolo c'è, anche se non è possibile dimostrarlo visto che la cache di Google non ne ha tenuto traccia.