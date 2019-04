Continuità territoriale: Air Italy dice addio a Olbia

ALITALIA, AIR ITALY E LA BATTAGLIA DI OLBIA

Tutto ok? Non proprio. Perché l'altra esclusa Air Italy nel frattempo aveva avanzato una proposta già accettata: viaggiare con gli oneri di servizio – gli obblighi – ma senza compensazione economica. Una mossa strategica per tentare di mantenere la sua base, ossia la piazza, tale da più di 50 anni. Ma ecco che, secondo quanto discusso a Roma, Alitalia vorrebbe far lo stesso a Olbia, con l'assenso dei soggetti pubblici. Da lì la reazione dei vertici della diretta concorrente, le minacce di addio e il pressing di sindacati e dei 550 lavoratori tra hostess, stewart, piloti e amministrativi. Da lunedì 15 aprile si tratta su una formula di coabitazione: a una i viaggi della continuità, all'altra gli extra. Fino al no dei vertici di Air Italy in una dura nota: «Air Italy ha in più occasioni dichiarato di non essere in grado di condividere le rotte da Olbia con Alitalia. Pertanto, pur apprezzando lo sforzo fatto dal governatore, di trovare una soluzione in questo senso, ribadisce che si tratta di una soluzione insostenibile». Si punta il dito sullo squilibro tariffario tra i tre scali sardi a cui si aggiungono «ambiguità». Quindi niente da fare.

LA RABBIA DEI SINDACATI: «SARDI E TURISTI OSTAGGI DELL'ISOLA»

Non solo i vertici e i dipendenti alzano la voce, lo fanno anche i sindacati di categoria (Cgil, Cisl e Uil), parlano da giorni di sardi e «turisti ostaggi dell'Isola». Dal territorio si alza anche il malcontento del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, forzista di ferro. Il suo è uno dei partiti nelle fila della coalizione a 11 che sostiene il neo presidente Solinas la cui Giunta - a un mese e mezzo dal voto - ha ancora solo cinque assessori. Lo scenario è davvero incerto, nel periodo di transizione entrambe le compagnie hanno accolto le prenotazioni per il periodo pasquale e per i prossimi mesi con l'opzione continuità. Un 'travaso' tra le due contendenti – riprotezione, in gergo – in queste ore sembra difficile. In mezzo, come sempre, i passeggeri.