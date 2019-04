Notre-Dame e il modello rinascita del teatro La Fenice di Venezia

Quindi sono stati prodotti i calchi, in creta o in gesso, delle decorazioni da rifare. «In un solo anno», ricorda, «abbiamo rifatto da capo 300 metri di ornati, e 12 figure. Non una copia né un falso: il compito era quello di "evocare" il teatro precedente». Anche perché il fascino della patina del tempo è un'atmosfera che solo il tempo può restituire. Per Lovato è difficile un paragone tra Fenice e Notre-Dame. «Qui c'era soprattutto legno e cartapesta, a Parigi c'è una cattedrale fatta di pietra e marmi, c'è sicuramente una documentazione fotografica dettagliata, si potrà rifare tutto. Anche perché i francesi non hanno il tabù di noi italiani. Loro non hanno timore in questi casi a rifare le cose antiche esattamente in stile».

LE SIMILITUDINI CON I CANTIERI

Nel mirino i lavori di ristrutturazione sulla cattedrale di Notre-Dame: Fabio Dattilo, capo del dipartimento dei vigili del fuoco, ha commentato così all'Ansa: «Anche il teatro della Fenice a Venezia bruciò quando c'era un cantiere. Erano in corso dei lavori di restauro. Si può quindi anche ipotizzare una superficialità legata all'organizzazione del cantiere».

LE CHIESE SENZA PIANI PARTICOLARI ANTI-INCENDIO

Il capo del dipartimento ha segnalato poi un altro aspetto che ha giocato a sfavore degli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento. «Normalmente le chiese non hanno piani particolari anti-incendio e il rischio aumenta se non si pone un occhio speciale alla prevenzione». Le chiese, secondo Dattilo, «non sono soggetti ai normali controlli per la prevenzione degli incendi che riguardano gli edifici civili». Ora, ha riflettuto l'ingegnere, «si può solo sperare di contenere le fiamme e sperare di ricostruire Notre-Dame come è stato fatto per la Fenice».