Mondo di mezzo, a processo per falso Lucarelli e Campana

Dissero il falso nel corso del processo di primo grado al Mondo di Mezzo. Per questo 13 persone sono state rinviate a giudizio dal gup Costantino De Robbio per falsa testimonianza. Il processo è stato fissato al prossimo 13 novembre davanti alla settima sezione penale. Tra i rinviati a giudizio l'ex braccio destro del sindaco di Roma, Alemanno, Antonio Lucarelli e il deputato del Pd Micaela Campana. Il giudice ha disposto il proscioglimento per Biagio Campanale, Maurizio Mattei, Maurizio Franchini e Angelo Chiorazzo.