Le indagini della commissione Antimafia sulla morte di Marco Pantani

I GENITORI RESTANO CONVINTI CHE IL PIRATA SIA STATO UCCISO

La Corte di Cassazione, con una sentenza del 2017, ha totalmente respinto l’esposto contro ignoti presentato dai genitori di Pantani, i quali sono convinti che il ciclista sia stato ucciso. Per i giudici Pantani è morto vittima di un'overdose volontaria di cocaina e psicofarmaci. Per parenti e amici è stato assassinato dopo essere stato picchiato e 'costretto' ad assumere la droga. L'avvocato della famiglia Pantani, Antonio De Rensis, a febbraio del 2019 aveva citato altre circostanze oscure: «Le foto di Marco sul lettino dell'obitorio mostrano, a mio parere, come sono andate le cose. Ha un bernoccolo in testa e un buco nella palpebra, probabilmente un colpo inferto con un anello. Ha il naso tumefatto e delle ferite abrasive circolari in tutta la nuca, come quando si viene tenuti fermi con un braccio. Ferite non compatibili con una caduta».

PER IL M5S BISOGNA CAPIRE SE LE INDAGINI SONO ANDATE FINO IN FONDO

L'audizione di Rapetto ha spinto il capogruppo M5s in commissione Antimafia, Mario Michele Giarrusso, a sottolineare la necessità di ulteriori approfondimenti: «Credo che la morte di Pantani ci costringa a indagare se per caso la caparbietà del ciclista, che aveva una capacità economica notevole e quindi poteva affidarsi a consulenti e avvocati per chiedere verità e giustizia, ne facesse una persona a rischio. Si immetteva in una strada che lo portava a confliggere con gli interessi della criminalità. Questo è il terreno di investigazione da portare avanti senza tesi preconcette, per capire se tutto quel che andava fatto è stato fatto».

INDAGINI PRIVATE SULLE SCOMMESSE?

La deputata pentastellata Dalila Nesci ha chiesto all'ex generale: «Emergono due filoni, la memoria di Marco Pantani e il giro di scommesse milionarie della criminalità organizzata, che persistono nel mondo del ciclismo e del calcio. La famiglia di Pantani o Pantani stesso stavano dopo il 1999 svolgendo indagini private e questo era di dominio pubblico?». Questa la risposta di Rapetto: «Qualunque attività di approfondimento comporta una pubblicità. Pantani ha dato la caccia a qualunque elemento che potesse scagionarlo, non poteva accettare una condanna senza appello».