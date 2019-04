Il Papa ha incontrato la giovane attivista Greta Thunberg

Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, papa Francesco ha brevemente incontrato Greta Thunberg, la giovane attivista svedese contro i mutamenti climatici. Tra i due ci sono stati una calorosa stretta di mano e un breve scambio di battute. Greta, in pantaloni neri, scarpe da ginnastica blu-viola e maglia grigia, accompagnata da un giovane che reggeva un ombrello per il sole, da dietro la transenna ha mostrato al Papa, molto sorridente, un cartello bianco con la scritta "Join the climate strike" (Unitevi allo sciopero per il clima). La giovane è arrivata in Italia con la mamma Malena Erman per prendere parte alla nuova marcia del clima che si terrà 19 aprile a Roma, non prima di aver tenuto un discorso al Senato su invito del presidente Maria Elisabetta Casellati.

L'INTERVENTO AL PARLAMENTO UE

Il 16 aprile la giovane aveva tenuto un breve discorso alla plenaria del parlamento Ue a Strasburgo. «La cattedrale di Notre-Dame la ricostruiranno», aveva detto, «ma la nostra casa crolla e i nostri leader devono iniziare ad agire perché per ora non lo stanno facendo». «È essenziale», aveva aggiunto, «andare a votare alle europee». «Io non voterò perché ancora non posso ma proprio per questo è particolarmente importante che chi può votare usi questo strumento per parlare anche a nome delle persone che, come me, saranno colpite da questa crisi» climatica, «pur non avendo molta voce in capitolo» sull'argomento. L'invito della giovane era arrivato anche se «le politiche di cui avremmo necessità oggi non esistono» e gli uomini politici «mi dicono di non poter fare nulla di drastico perché sarebbe impopolare», ci sono tra le forze in campo «alcune alternative meglio di altre».