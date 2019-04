È morto Massimo Bordin, voce di Radio Radicale

Il 17 aprile si è spento a Roma Massimo Bordin, storico ex direttore di Radio radicale e voce familiare agli addetti ai lavori e non solo per la sua rassegna stampa mattutina Stampa e Regime. Aveva diretto Radio radicale dal 1991 al luglio 2010 quando si dimise per divergenze con Marco Pannella. Continuò comunque a lavorare per la testata. Per anni fu proprio interlocutore di Pannella nella conversazione domenicale. Dal 2012 teneva la rubrica Bordin Line sul Foglio.