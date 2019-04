Il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri è indagato

Il sottosegretario alle Infrastrutture e idologo della flat tax, Armando Siri, secondo quanto riportato da Repubblica, risulta indagato dalla procura di Roma per corruzione. Secondo l'accusa, il senatore leghista avrebbe intrattenuto rapporti con un faccendiere siciliano attivo nell'Energia nel mirino della direzione distrettuale antimafia di Palermo e della Dia. I pm siciliani hanno trasmesso ai colleghi romani il fascicolo relativo alla rete di contatti capitolini dell'uomo, in cerca di appoggi politici per i suoi affari. A supportare il tutto, scrive il quotidiano, pedinamenti e intercettazioni. Siri, tramite Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia responsabile del programma della Lega sull'Ambiente, sempre secondo l'accusa, avrebbe ricevuto denaro per modificare un norma da inserire nel Def 2018 che avrebbe favorito l'erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili. Norma che però non è mai stata approvata. La mattina del 18 aprile sono state disposte perquisizioni per acquisire documenti relativi ad appalti e autorizzazioni per impianti energetici. Il faccendiere a Trapani risultava in affari con un condannato per concorso esterno in associazione mafiosa arrestato giovedì dalla Dia per violazione dei domiciliari.