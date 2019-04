La pagina Inps per la Famiglia presa di mira su Facebook

La pagina Facebook Inps per la famiglia, creata anche per dare risposte sul reddito di cittadinanza, è stata letteralmente presa d'assalto da migliaia di domande di utenti sulla nuova misura, ma anche da polemiche e battute contro il governo gialloverde. Tanto che è stato pubblicato un post chiarificatore: «Si ricorda a tutti gli utenti», scrive Inps per la famiglia, «che su questa pagina NON è possibile pubblicare commenti che contengano valutazioni politiche né favorevoli né contrarie. Qui si chiedono informazioni nei limiti della nostra social media policy e netiquette che voi accettate implicitamente scrivendo qui. NON dovete interloquire nei commenti di altri utenti ma aprire thread personali con le vostre richieste. Inoltre insultare chi vi risponde qui, sempre con gentilezza, può essere diffamazione nei confronti di una Pubblica amministrazione, quindi cortesemente fate un po' di attenzione e se volete segnalarci problemi o chiedere informazioni aiutateci a svolgere il nostro lavoro correttamente».