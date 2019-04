Fabrizio Corona resta in carcere: deve scontare di nuovo 5 mesi

Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Milano il 19 aprile revocando la misura per l'ex agente fotografico, tornato in carcere il 25 marzo scorso, e accogliendo la richiesta dell'avvocato generale Nunzia Gatto, numero due della Procura generale milanese.

IL PERIODO DI AFFIDAMENTO NON È STATO RITENUTO VALIDO

Nell'udienza di martedì scorso davanti ai giudici, la Procura generale aveva chiesto che all'ex 're dei paparazzi' venisse definitivamente revocato l'affidamento per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina che gli era stato concesso nel febbraio 2018 e che poi è stato sospeso lo scorso 25 marzo, quando Corona è tornato di nuovo a San Vittore. Richiesta accolta dai giudici. In più, l'avvocato generale Nunzia Gatto, che già nei mesi scorsi più volte aveva chiesto che il re dei paparazzi tornasse in carcere, ha chiesto che il tempo trascorso in affidamento da Corona venisse, in sostanza, annullato e non valesse come pena scontata. I giudici col provvedimento, da poco inoltrato ai legali di Corona, hanno calcolato in circa cinque mesi il periodo di affidamento non ritenuto valido, a partire, in pratica, dallo scorso novembre fino a fine marzo.