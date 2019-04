Inps, l'autrice delle risposte sul reddito di cittadinanza è andata all'ospedale

Attaccata per i modi bruschi e poco corretti ma anche salutata come una novella paladina del web (qualche utente tra i commenti le ha anche offerto virtualmente una birra) la social media manager dell'Inps autrice di alcune risposte date sulla pagina Facebook dell'istituto diventate virali non ha retto allo stress e ha trascorso la giornata in ospedale. A renderlo noto il presidente Inps, il grillino Pasquale Tridico, a Crotone dove per inaugurare i nuovi ambulatori medici dell'Istituto.