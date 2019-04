Due arresti per l'omicidio di Lyra McKee in Irlanda del Nord

I SOSPETTI SULLA NEW IRA, ORGANIZZAZIONE NATA NEL 2012

Per la polizia, sia dalle prime ore dopo l'omicidio, non ci sono stati dubbi: «Crediamo si tratti d'un atto terroristico portato avanti da violenti dissidenti repubblicani», ha detto Mark Hamilton, numero due del comando delle forze dell'ordine in Irlanda del Nord. «La nostra valutazione è che dietro tutto questo ci sia New Ira», ha proseguito. Vale a dire la sigla nata nel 2012 per radunare gli eredi delle frange più oltranziste separatesi a suo tempo dalla vecchia Provisional Ira dopo aver rifiutato gli accordi di pace del Venerdì Santo 1998. Frange in cui il furore ideologico s'intreccia col rifiuto di rinunciare al potere delle armi per interessi di criminalità comune. E che, pur non avendo a che fare direttamente con le vicende della Brexit, potrebbero approfittare delle tensioni alimentate dal cammino verso l'uscita dall'Ue per strumentalizzarne le tensioni e allargare il proprio spazio di manovra.