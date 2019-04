Le previsioni del traffico per la Pasqua 2019

Il bel tempo e l'occasione di un lungo ponte festivo da sabato 20 aprile a mercoledì primo maggio ha fatto scattare in molti italiani la voglia di caricare i bagagli in macchina e mettersi in viaggio, onorando così al meglio la tradizione delle festività pasquali. Secondo stime attendibili dovrebbero essere circa 14 milioni gli italiani in viaggio da qui ai prossimi giorni su strade e autostrade. E a detta del Ccis (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) le altre giornate da 'bollino rosso', oltre al primo maggio, saranno il 25 e il 28 aprile. Il flusso delle partenze in questo sabato di vigilia ha fatto registrare il suo picco nelle prime ore del giorno, con un numero importante di autoveicoli sulla rete stradale e autostradale, praticamente da bollino rosso.

STOP ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Il tutto facilitato dal consueto stop alla circolazione dei mezzi pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate: dabato dalle ore 9 alle 16, domenica, giornata di Pasqua, dalle 9 alle 22 e lunedì dell'Angelo ancora dalle 9 alle 22.

PIENONE AI LAGHI DI GARDA, MAGGIORE E D'ISEO

Gli spostamenti finora sono stati sostenuti lungo la rete autostradale di Liguria, Lombardia e Toscana e lungo la dorsale appenninica, tirrenica e adriatica; traffico intenso anche in uscita da Roma verso Napoli, Firenze e in direzione di Civitavecchia. Tra le mete preferite per Pasqua e Pasquetta figurano i laghi di Garda, Maggiore e d'Iseo, ma verranno prese d'assalto anche le località di montagna e quelle costiere, e come sempre le città d'arte e i piccoli borghi di cui l'Italia è ricca, sovente per fare interessanti tour enogastronomici.

TRAFFICO INTENSO IL 24, IL 26, IL 27 E IL 30 APRILE

Traffico intenso anche in prossimità dei valichi di frontiera con l'Austria e la Francia, caratterizzato per lo più da vacanzieri stranieri diretti verso le riviere della Liguria, della Romagna e delle Marche. Domenica gli spostamenti, soprattutto sulle tratte autostradali, dovrebbero essere più brevi, con un incremento previsto nelle aree del centro-sud. Diverso lo scenario per Pasquetta, caratterizzato come ogni anno da traffico intenso a causa delle tradizionali gite fuori porta e dalla possibilità, quest'anno, di prolungare la vacanza grazie ai ponti del 25 aprile e del primo maggio. Nei prossimi giorni gli addetti ai lavori prevedono circolazione sostenuta anche mercoledì 24 aprile, venerdì 26 e sabato 27 aprile e tra il pomeriggio di martedì 30 aprile e la mattina del primo maggio.