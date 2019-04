Le proteste dei gilet gialli del 20 aprile 2019

SI TEMONO SCONTRI E VIOLENZE PER IL 23ESIMO ATTO DI PROTESTA

Sono ormai tre settimane che vari gruppi di casacche gialle vanno promettendo un 23/o atto di portata eccezionale, in coincidenza con la chiusura del cosiddetto 'Grand Débat National' voluto da Emmanuel Macron. L'Eliseo ha fatto sapere che il presidente ha intenzione di spiegare i suoi annunci ai francesi in occasione di una conferenza stampa prevista per giovedì 25 aprile, dopo che lunedì 15 aprile era stato costretto ad annullare all'ultimo il suo intervento in tivù e la successiva conferenza stampa a causa delle fiamme a Notre-Dame. Secondo un sondaggio Bva, la popolarità di Macron è in netto rialzo, 3 punti in più, un aumento che secondo diversi opinionisti potrebbe essere legato ad una sorta di «effetto Notre-Dame», innescato dal richiamo del capo dello Stato all'unità del Paese in momenti di difficoltà come questo. Secondo un sondaggio, l'incendio della cattedrale che incarna la storia della Francia ha 'colpito' otto francesi su 10, ma questo non significa una tregua dei gilet gialli. Su Facebook sono numerosi i gruppi che chiedono di mobilitarsi nuovamente in massa. Tra questi, il gruppo 'Atto 23, Ultimatum 2. Appello nazionale e internazionale, tutti a Parigi!!!', che il 19 aprile contava 5.500 partecipanti e 18.000 persone interessate all'evento. Una manifestazione che invita a convergere sulla capitale «in modo non pacifico e giallo...». Toni non meno preoccupanti su un altro gruppo Fb in cui ci si da direttamente appuntamento sui Campi-Elisi vietati per poi spostarsi all'Eliseo altrettanto 'off limit'. Davanti al rischio di un nuovo sabato nero, il ministero dell'Interno ha previsto un eccezionale dispiegamento di sicurezza per garantire la tutela dell'ordine pubblico, con 60 mila poliziotti in tutto il Paese, di cui 5.000 a Parigi.