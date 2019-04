Le notizie del 21 aprile 2019 sulla guerra in Libia

RAID AEREI SU TRIPOLI

Intanto nella notte tra il 20 e il 21 aprile l'aviazione del generale Khalifa Haftar ha compiuto diversi raid aerei su Tripoli. L'attacco alla capitale non ha comunque provocato vittime se non panico tra gli abitanti e nelle truppe a difesa della capitale della Libia. Sempre nella giornata di sabato le forze fedeli al governo hanno lanciato una controffensiva nella zona Sud ed Est di Tripoli riuscendo ad accerchiare le truppe dell'uomo forte della Cirenaica. Scontri nelle aree di Wadi Rabie e Suani Beni Adem, rispettivamente a circa 30 e 25 chilometri dalla capitale.

AUMENTA IL NUMERO DEGLI SFOLLATI

Sono invece 32.100 il numero degli sfollati dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e nelle zone circostanti la capitale libica. A dirlo è stato l'Ufficio Onu per gli Affari umanitari (Ocha). In un'aggiornamento dalla zona di guerra viene infatti precisato che scontri armati e bombardamenti indiscriminati continuano a interessare diverse zone della capitale. Tra le zone più colpite quella di Abuselim, AlHadba, Khallet Ferjan a Sud e Ain Zara, Souq al-Juma'a e Tajoura, a Est di Tripoli. Il numero delle vittime a Tripoli è di 227, sono invece 1.128 i feriti. I dati sono stati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità in Libia.