Com'è andata Pasqua 2019 secondo i dati della Coldiretti

OLTRE IL 60% DEGLI ITALIANI HA CENATO IN CASA

La Coldiretti, in colabborazione con Ixè, ha evidenziato che gli italiani hanno speso complessivamente oltre 1,7 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua, con il 65% che ha deciso di consumare a casa propria o di parenti e amici il tradizionale pranzo, anche se non manca chi ha scelto il ristorante ,o l'agriturismo, con circa 350mila presenze tra italiani e stranieri.

AGNELLO RE DELLA TAVOLA

A vincere a Pasqua secondo la Coldiretti è il menu della tradizione scelto dall'80% degli italiani ma c'è anche un 5% a dieta in vista dell'estate mentre solo un 3% ha scelto un menu vegano o vegetariano. L'alimento più rappresentativo della tradizione pasquale per la maggioranza degli italiani resta infatti anche quest'anno la carne d'agnello che, ha scritto ancora Coldiretti, nelle diverse forme è presente nei menu di oltre la metà degli italiani (51%) nelle case, nei ristoranti e negli agriturismi. Dagli arrosticini alle costolette panate, dalla più tradizionale teglia al forno con patate alla cacciatora, dall'agnello brodettato alle polpettine pasquali con macinato di agnello del Trentino fino al Cutturiddu pugliese, l'agnello cotto nel brodo con le erbe tipiche delle Murge, ma anche gli gnocchi al sugo di castrato e le tagliatelle al ragù di agnello.

COLOMBA E UOVO DI CIOCCOLATO IL DESSERT PREFERITO

Tra i piatti più gettonati ci sono stati anche gli gnocchi filanti in Piemonte, la minestra di brodo di gallina e uovo sodo e le pappardelle al ragù di coniglio in Toscana ma anche la corallina, salame tipico accompagnata dalla pizza al formaggio mangiata a colazione in tutto il Lazio, i passatelli in Romagna è l'insalata buona Pasqua con fagiolini, uova sode e pomodori in Molise mentre in Veneto onnipresenti su tutte le tavole della festa pasquale sono le tipiche vovi e sparasi, uova sode, decorate con erbe di campo. Sul podio dei prodotti più presenti a tavola, ha sottolineato infine la Coldiretti, ci sono appaiati la Colomba e l'uovo di cioccolato, scelti dal 70% delle famiglie.