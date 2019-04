Cosa sappiamo degli attentati terroristici in Sri Lanka

LE PRIME RICOSTRUZIONI DEGLI ATTENTATI IN SRI LANKA

Un funzionario delle forze di sicurezza in Sri Lanka ha affermato che due delle esplosioni in chiesa a Colombo sarebbero state causate da attentatori suicidi. L'attentato è avvenuto in uno dei quartieri Nord della capitale del Paese. Al momento non ci sono rivendicazioni da parte di gruppi terroristici. Intanto il presidente Maithripala Sirisena ha diffuso una nota in cui ha condannato con forza gli attentati invitando la popolazione alla calma. Dichiarazioni simili a quelle fatte in seguito dal ministro per le Riforme economiche Harsha de Silva: «Per favore restate in casa. Ci sono molte vittime, inclusi stranieri».