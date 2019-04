Guida alla Giornata mondiale della Terra 2019

«UNA QUESTIONE DI SOPRAVVIVENZA»

Il titolo del servizio giornalistico dedicato alla prima Giornata mondiale della Terra, firmato da Walter Cronkite della CBS, fu da subito eloquente: «Giornata della Terra: una questione di sopravvivenza». Da allora, purtroppo, le cose non sono cambiate molto. Le emergenze sono sempre le stesse: l’uso di prodotti chimici dannosi, il cambiamento climatico, la deforestazione, le specie minacciate.

PASQUETTA ALTERNATIVA E PLASTIC FREE

Come ogni anno, sono previste molte iniziative per celebrare la Giornata della Terra. Una lista provvisoria è pubblicata sul sito dell’Earth Day Italia. Tra l'altro quest'anno la data cade il giorno di Pasquetta. Una coincidenza che può tornare utile per vivere la Giornata della Terra in maniera propositiva. «Mi fa piacere che quest’anno ci sia una coincidenza di queste date, la Giornata della Terra è un po’ come il compleanno del nostro Pianeta, un giorno in cui dobbiamo rivolgergli un pensiero in più, e, magari, trascorrerlo proprio a contatto con lui», ha detto Barbara Molinario, Presidente di Road to green 2020, associazione per la promozione della sostenibilità. In caso di pic-nic all’aperto, ricordarsi: no alla plastica di piatti e bicchieri.