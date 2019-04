Il 25 aprile di Salvini a Corleone diventa un caso

Corleone festeggia il giorno della Liberazione il 25 aprile,nella villa comunale. L'iniziativa, promossa dalla Cgil e da un gruppo di giovani e associazioni, è stata varata nel corso di un'assemblea pubblica, con il coinvolgimento di sigle come Anpi, Libera, Legambiente e il centro studi Pio La Torre. La manifestazione avverrà in contemporanea alla visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che il 25 aprile sarà a Corleone per inaugurare la nuova sede del commissariato della polizia di Stato.

«SALVINI NON PUÒ OPPORRE RESISTENZA AL FASCISMO E LOTTA ALLA MAFIA»

«La scelta di Salvini di venire a Corleone e di contrapporre la resistenza al fascismo e la resistenza alla mafia, come se l'una escludesse l'altra, la troviamo strumentale», ha dichiarato il segretario della Camera del lavoro di Corleone Cosimo Lo Sciuto, «il 25 aprile è una festa di tutti, che non può dividere. È una festa nazionale perché si ricorda la Resistenza. Nulla può distogliere l'attenzione dai valori sanciti dalla Costituzione antifascista. Per questo, il 25 aprile, le donne e gli uomini del Corleonese si raduneranno per onorare la festa della Liberazione dal nazifascismo».