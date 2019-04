Il bilancio degli attentati a Pasqua in Sri Lanka

LE REAZIONI: POTERI SPECIALI AI MILITARI

Dopo le stragi il presidente dello Sri Lanka ha attribuito all'esercito speciali poteri di polizia. I militari hanno avuto così il via libera per fermare e arrestare sospetti: compiti già loro attribuiti durante la guerra civile che ha insanguinato il Paese per decenni ma che, raggiunta la pace, erano stati tolti. Il primo ministro Ranil Wickremesinghe ha detto di temere che gli attacchi possano innescare una fase di instabilità nel Paese e che per questo ha ritenuto di «investire le forze di difesa di tutti i poteri necessari» per poter agire contro i responsabili. Il governo ha messo nel mirino il gruppo jihadista National Thowheed Jamath (Ntj), pur ritenendo che non possa aver agito da solo, bensì appoggiato da una rete terroristica internazionale.