A Lourdes un uomo si è asserragliato in casa con ostaggi

Un uomo armato si è asserragliato dentro casa a Lourdes, nel dipartimento francese degli Hautes Pyrénées. Secondo quanto riferito dal quotidiano francese Le Parisien alcuni testimoni durante la mattinata del 23 aprile avrebbero sentito, attorno alle undici, dei colpi di arma da fuoco in Rue Mozart, nel centro della città. La prefettura ha più tardi confermato l'emergenza spiegando che un uomo si sarebbe chiuso in casa, trattenendo due o o tre persone. La polizia ha identificato il responsabile con un ex militare. Secondo l'emittente France 3 l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'appartamento dell'ex moglie che lo aveva denunciato per violenza.