La smentita di Ingroia sulla sua ubriachezza a bordo di un aereo

IL VIAGGIO PROSEGUITO VERSO L'AMERICA LATINA

Cosa è successo dunque di preciso? «C'è stato un banale litigio per una questione di posti a sedere sull'aereo di Air France, il comandante ha preso ovviamente posizione a favore del membro dell'equipaggio con cui avevo litigato e si è arrivati al punto che ha deciso che io costituissi un pericolo per la sicurezza. Si sono inventati che io fossi ubriaco: tutto falso. Come è falso che sia stato "rispedito" in Italia: ho proseguito poi il mio viaggio e sono qui in America Latina», ha detto l'ex magistrato.