Gli operai di Notre-Dame fumavano sulle impalcature

RIDOTTO IL PERIMETRO DI SICUREZZA INTORNO ALLA CATTEDRALE

Se non altro sono arrivate buone notizie per parigini e turisti dopo Pasqua. A una settimana dalle fiamme infatti le forze dell'ordine hanno ridotto il perimetro di sicurezza intorno alla cattedrale. Il divieto di circolare in auto o anche a piedi riguardava oltre la metà dell'Ile de la Cité, l'isola della Senna in cui sorge Notre-Dame. Ma il dispositivo è stato alleggerito. Aperta ai pedoni anche la Rue du Cloitre, sul fianco Est della cattedrale, mentre il sagrato rimane inaccessibile con poliziotti e agenti di sicurezza che bloccano ogni ingresso.