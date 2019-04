Chiesti 12 anni per il re dell'eolico Vito Nicastri per mafia

Una notizia di cronaca giudiziaria che interessa anche di riflesso Armando Siri. Il pm della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Palermo Gianluca De Leo ha infatti chiesto la condanna a 12 anni di carcere per concorso in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni per l'imprenditore Vito Nicastri, detto il «re dell'eolico». Nicastri è stato coinvolto nell'inchiesta della procura di Palermo su un giro di mazzette alla Regione che ha per protagonista Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia ora vicino alla Lega, "consigliere" di Matteo Salvini sui temi dell'energia. L'inchiesta ha una tranche romana che riguarda proprio il sottosegretario del Carroccio Siri, accusato di corruzione. Un caso che ha spaccato il governo gialloverde: il Movimento 5 stelle ha chiesto le dimissioni di Siri, mentre la Lega lo ha difeso in attesa dell'eventuale condanna. Sulla vicenda la palla è passata al premier Giuseppe Conte.