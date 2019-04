I numeri del Viminale sugli sbarchi nei primi quattro mesi del 2019

DALLA TUNISIA IL MAGGIOR NUMERO DEGLI ARRIVI

Se si osserva la provenienza il Paese traniero più rappresentato è stato la Tunisia con 226 arrivi, seguita dall'Algeria (95), Iraq (62), Bangladesh (57), Guinea (37), Senegal (33), Somalia (25), Iran (22), Turchia (20) e Nigeria (11). Altri 79 migranti appartengono invece ad altri Paesi, anche se alcune procedure di indentificaizone non sono ancora complete.

IN CALO ANCHE I MINORI NON ACCOMPAGNATI

Giù anche gli arrivi dei minori non accompagnati. Nei primi quattro mesi del 2019 gli arrivi sono stati 117, contro i 3.536 dello stesso periodo del 2018 e i 15.779 arrivati nel 2017.

SALVINI: «OLTRE 90 MILA IRREGOLARI DAL 2015»

Parallelamente Salvini ha fornito altri dati relativi agli irregolari, spiegado che «il numero massimo stimabile» di migranti senza permesso presenti in Italia dal 2015 è di 90mila persone e non di 500-600mila come sostenuto finora. Dal 2015, ha spiegato, sono sbarcati 478mila migranti: 268mila hanno lasciato l'Italia e sono «presenze certificate in Paesi Ue» e altri 119mila sono in accoglienza in Italia. Quelli di cui non c'è traccia sono 90mila: «Un numero molto più basso rispetto a quanto qualcuno va narrando in questi giorni».