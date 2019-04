Lo striscione dei laziali per Mussolini vicino a piazzale Loreto

La squadra biancoceleste è impegnata in serata nel match d'andata della semifinale di Coppa Italia con il Milan. «È una cosa allucinante», è sbottato il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati. «Una nostra iscritta ci ha avvisato delle striscione portato da una settantina di persone che hanno intonato canti e slogan fascisti e hanno fatto saluti romani».

«LE ORGANIZZAZIONI NEOFASCISTE VANNO SCIOLTE E BASTA»

Piazzale Loreto è uno dei luoghi simbolo della Resistenza milanese. Qui infatti furono esposti i cadaveri di 15 partigiani e, otto mesi più tardi, quelli dello stesso Mussolini e di Claretta Petacci. «Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili», ha aggiunto Cenati. «Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte applicando le leggo Scelba e Mancino, è ora di dire basta».

IL DIVIETO DI INTRODURRE STRISCIONI POLITICI NEGLI STADI

I tifosi laziali da tempo non possono introdurre striscioni politici negli stadi. E così si sono messi a provocare lontano da San Siro, subito dopo il loro arrivo a Milano. L'episodio non può che aumentare la tensione per la gara in programma in serata: sono in 4 mila i tifosi ospiti, che nelle settimane passate sono assurti alla cronaca per i cori razzisti contro Tiémoué Bakayoko, centrocampista rossonero, e che sono gemellati con la curva Nord interista.