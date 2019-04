Storia di Remo Ponzo, il partigiano urbano

Il capo del gruppo di partigiani di Remo era il calzolaio del quartiere, Angelo Trasciatti della formazione Bandiera Rossa. «Eravamo partigiani urbani. Il nostro compito era fare la guardia quando altri si riunivano. Ma non sapevamo nulla. Mi dicevano: "Stai lì fermo e se succede qualcosa esci". Oppure andavamo a fare volantinaggio al cinema, nell’intervallo buttavamo i volantini quando la luce era spenta e scappavamo. Una volta mi si è incastrato l’impermeabile in una sedia e ho dovuto strappare tutto per fuggire».

QUANDO LA BOMBA SCOPPIÒ IN MANO A JOSEPH

I tedeschi, continua Remo, «erano prepotenti». E racconta: «Una volta ero alla ferrovia a guardare i treni, mi piaceva guardarli, e all’improvviso un mattone della colonnina accanto a me è scoppiato e caduto. Era un tedesco che mi sparava, così per divertimento!». L'ex partigiano ricorda anche Joseph, un soldato che «tutti i giorni stava in osteria con una bomba a mano che montava e rismontava. Alla fine gli scoppio in faccia e lo ammazzò. Arrivò un bambino in piazza e ci disse: "Scappate che s’è ammazzato Joseph" dopo pochi minuti arrivarono i tedeschi e iniziarono a sparare, senza sapere niente di quello che fosse successo».

L'ISTITUTO SALESIANO IN VIA DEL MANDRIONE

Un altro luogo importante durante la guerra e l’occupazione della Capitale era l’Istituto salesiano di via del Mandrione, oggi sede della Banca d’Italia. Lì si accoglievano gli orfani di guerra e c'era la scuola di agraria per i più poveri. Remo racconta che l'edificio in parte venne occupato dai tedeschi che lo trasformarono in un loro quartier generale, ma restava anche il posto dove la domenica proiettavano i film. «C’era un sacerdote partigiano che aveva la trasmittente e ci informava», ricorda ancora Remo. «Grazie a lui abbiamo saputo con due o tre giorni di anticipo che stavano arrivando gli americani». Ma cosa rappresenta il 25 aprile per un partigiano come Remo? «Per me è un giorno di festa come un altro, non la sento come festa del partigiano. Per me essere partigiano era quando scappavamo, quando c’era il coprifuoco, quando è morto Joseph. Quello è».