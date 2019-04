Uomo segregato in casa e picchiato a morte da una baby-gang

È successo a Manduria, nel Tarantino, dove 14 giovanissimi, 12 minorenni e due maggiorenni, avrebbero segregato in casa per giorni, seviziandolo e picchiandolo fino alla morte, il 66enne Antonio Cosimo Stano, deceduto in seguito al ricovero in ospedale. Ora sono tutti indagati. L'uomo è stato trovato dagli agenti di polizia legato ad una sedia in casa. Al vaglio degli investigatori anche alcuni video delle sevizie che la baby-gang avrebbe condiviso in chat su WhatsApp.

AGGREDITO, RAPINATO E BULLIZZATO DOPO UNA SERIE DI ASSALTI

L'anziano, secondo quanto riferito dalla polizia ad alcuni quotidiani locali, ha subito una serie di assalti nella sua abitazione da parte del branco di ragazzi che lo avrebbero aggredito, rapinato e bullizzato. Soffriva di disagio psichico, era stato costretto a rinchiudersi in casa e a non alimentarsi per giorni. Gli agenti del locale commissariato il 6 aprile 2019, su segnalazione di alcuni vicini, sono intervenuti nell'appartamento e hanno trovato il 66enne seduto su una sedia dalla quale probabilmente non si muoveva da giorni.

ERA STATO OPERATO PER PERFORAZIONE GASTRICA ED EMORRAGIA INTESTINALE

Nei video i giovani si sarebbero ripresi mentre sottoponevano la vittima a violenze con calci, pugni e bastoni. Le procure, quella dei minori e quella ordinaria, indagano per i reati di omicidio preterintenzionale, stalking, lesioni personali, rapina, violazione di domicilio e danneggiamento. La vittima era stata sottoposta a due interventi per suturare una perforazione gastrica e per una emorragia intestinale.