Il lento cammino di Gardaland verso l'accessibilità

Quando succede, poi, sarebbe utile che il divieto fosse accompagnato dalla condivisione della valutazioni sulla base delle quali è stato scelto di rendere l'attrazione inaccessibile a persone con determinate caratteristiche altrimenti il sospetto di ingiusta e ingiustificata discriminazione diviene ahimé più che lecito. Per fortuna le associazioni per la difesa dei diritti delle persone con disabilità, prima tra tutte CoorDown, non sono state lì a guardare e già da alcuni anni hanno avviato un confronto con i gestori di Gardaland allo scopo di migliorare l'accoglienza e la fruibilità del parco da parte dei visitatori, con e senza disabilità. Come pensare infatti di decidere a priori in merito all'accessibilità o meno di un'attrazione senza nemmeno interpellare chi una certa condizione la vive sulla propria pelle?

GARDALAND 4 ALL È UNA PRIMA VITTORIA

Gardaland 4 All, il percorso di confronto tra parco e associazioni iniziato due anni fa, sta già dando i suoi risultati in termini di proposte condivise per far in modo che la permanenza a Gardaland possa essere un'esperienza positiva per tutti. Innanzitutto il parco ha offerto ai partecipanti la possibilità di testare in prima persona il grado di accessibilità di alcune attrazioni. Grido di esultanza di fronte al riconoscimento – eureka! - della massima competenza dei cittadini con disabilità nei confronti delle questioni che li riguardano in prima persona. Sono fioccate soluzioni, molto pratiche, per migliorare il grado di accessibilità della struttura, è cresciuto il numero di attrazioni accessibili ed è stato attivato il servizio Easy Rider, una guida a supporto dei gruppi composti anche da visitatori con disabilità. Ovviamente i risultati ottenuti con Gardaland 4 all sono un primo passo verso la metà. Ma nel loro piccolo rendono conto ancora una volta di come valga sempre la pena non arrendersi di fronte alle discriminazioni e impegnarsi come soggettività politica per migliorare i contesti sociali non inclusivi.