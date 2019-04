Come in Italia si muore ancora sul lavoro

Però i dati restano impressionanti. La segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, ha parlato di «una carneficina che chiama in causa la responsabilità di istituzioni e imprese. Deve diventare una questione nazionale». L'84,6% degli incidenti si sono verificati durante l'attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-lavoro. Rispetto al 2017 si registra un aumento di 5.828 denunce di infortuni (+0,9%) e un aumento ancora più consistente di decessi (+10,1%).

PIÙ INFORTUNI PER STRANIERI E GIOVANI

Degni di attenzione sono gli aumenti per gli infortuni a stranieri e giovani. Se si vanno ad analizzare le singole province poi la mappa attribuisce a quelle del Sud i dati peggiori sugli infortuni mortali. Nel biennio 2017-2018 il maggior numero di incidenti mortali di lavoratori si registra nella provincia di Crotone (6,3 ogni mille) e, a seguire, nelle province di Isernia (5,9 per mille) e Campobasso (4,7 per mille) per seguire poi con Caserta (4,4 per mille), Vibo Valentia (4,1 per mille) e Matera (4 per mille).

MALATTIE PROFESSIONALI: MALE GORIZIA, TORINO E MILANO

Discorso diverso per le malattie professionali. Nel solo 2018 è la provincia di Gorizia che fa registrare il più alto tasso (22,5%), seguita al secondo e al terzo posto dalle province di Torino (18,5%), Nov​ara e Milano (18,4%). A causare patologie cancerogene nei lavoratori sono soprattutto le fibre di amianto (oltre il 70% dei casi), in particolare nell'industria metalmeccanica. Infine il caso Taranto. La città si colloca al 14esimo posto sebbene risulti la prima provincia italiana per numero assoluto di malattie professionali di tipo tumorale: 164 casi nel solo 2018 tuttavia in decremento negli ultimi cinque anni anni (erano 218 casi nel 2014).