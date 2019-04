Le bufale sui vandali della chiesa dei Lugaresi di Cesena

La narrazione è tutto quel che serve per polarizzare. A nessuno interessa approfondire purtroppo. Se qualcosa può servire a solleticare l’indignazione dei propri follower poco conta quale sia la storia vera dietro il video. È vero due stranieri hanno vandalizzato la cappella, è vero erano ubriachi. Ma non erano "risorse" che arrivavano dall’Africa, tutt’altro. Come spiegato ad AdnKronos dallo stesso direttore dell’Istituto dei Lugaresi:

«Sono stati due romeni ubriachi, dopo i festeggiamenti della pasqua ortodossa, a introdursi nella chiesa dell'Istituto dei Lugaresi a Cesena. Hanno rotto vetri e alcune panche, si sono tagliati. Ma gli estremisti islamici non c'entrano nulla».

E sempre lui spiega su Il Giornale:

«Il caso sta assumendo proporzioni non meritate». I due fermati sono «persone che di solito vengono in parrocchia», quindi non bisogna dare all'episodio «connotati che non ha». «Hanno rotto vetri e alcune panche, si sono tagliate».

Ma le tante condivisioni sui social con la versione errata oramai erano state viste, a poco è servito successivamente spiegare le cose. Onestamente trovo che chiunque abbia girato il video non sia in buona fede e se davvero si tratta di un agente di polizia voglio sperare che venga ripreso dai suoi superiori. La narrazione che viene fatta è errata, dare a intendere cose che non sono, se indossi una uniforme, è ancora più grave. Ma ormai parlare alla pancia invece che alla testa degli italiani è diventato la norma.