Scontri e cariche al corteo di Milano per Sergio Ramelli

Tafferugli sono in corso a Milano tra un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra che hanno deciso di lasciare il presidio organizzato per ricordare Sergio Ramelli e dirigersi verso il corteo antifascista, organizzato da alcune sigle della sinistra milanese. Il corteo era stato vietato dal prefetto, che aveva dato l'ok solo a un presidio statico. Il gruppo è stato fermato con fatica a circa 300 metri da Piazzale Susa, punto di ritrovo dei militanti di estrema destra, con una carica di alleggerimento. Ci sono stati attimi di panico e grande tensione al presidio, dopo che un esponente di un gruppo skinhead ha perso conoscenza e si è accasciato a terra per poi riprendersi dopo esser stato rianimato, anche con un massaggio cardiaco, da altri manifestanti. Al momento non è chiaro se l'uomo sia crollato a terra per un malore o per i tafferugli che sono scoppiati con le forze dell'ordine. Aiutato da altri manifestanti, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, l'uomo ha poi ripreso conoscenza.

DUE MILITANTI FERITI LIEVEMENTE

Sono state due, consecutive, le cariche di alleggerimento della polizia nel corso dei tafferugli. Due i feriti, entrambi militanti, non gravemente, compreso l'uomo rimasto per alcuni minuti senza conoscenza a terra, e un contuso che si è poi allontanato tra la folla. La Digos sta ricostruendo l'accaduto ma i manifestanti denunciano che i feriti sono stati «manganellati durante le cariche». La tensione pare allentarsi anche se polizia e militanti di estrema destra si fronteggiano ancora in viale Romagna.

IL CORTEO ANTIFASCISTA A DESTINAZIONE

È arrivato a destinazione, in via Pascoli come deciso dalla Questura, il corteo antifascista organizzato in risposta a quello di estrema destra. Al corteo hanno sfilato quasi un migliaio di persone, numero che poi è diminuito verso la fine, quando sono rimaste solo poche centinaia. I manifestanti al momento sono fermi e Polizia e Carabinieri in tenuta anti sommossa, oltre alle camionette, bloccano tutte le vie e quindi il corteo non può proseguire oltre.