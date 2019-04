Spara a 16enne: indagato per eccesso colposo di legittima difesa

È indagato dalla Procura di Tivoli per eccesso colposo di legittima difesa Andrea Pulone, il 29enne che il 26 aprile scorso ha sparato ferendolo un 16enne di origini albanesi che, assieme ad altre tre persone, stava tentando un furto in una abitazione a Monterotondo.

«ATTO A TUTELA DELL'INDAGATO»

«Siamo in presenza di un atto dovuto e compiuto a tutela dell'indagato», spiega il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto, «la nostra attività punta anche ad individuare gli altri autori del tentato furto. Pochi minuti fa ho avuto notizia che il giovane ferito è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto e questa è senza dubbio una buona notizia». In base a quanto si apprende gli inquirenti, sempre nella giornata di oggi, hanno disposto una serie di consulenze tecniche al fine di ricostruire la dinamica dei fatti. Non è escluso che l'indagato possa essere ascoltato nei prossimi giorni.

CANDIDATO IN UNA LISTA CIVICA DEL CENTROSINISTRA

Gli inquirenti hanno disposto inoltre una serie di consulenze tecniche per ricostruire con esattezza cosa è accaduto in quella casa. Durante i rilievi effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri sono state già isolate tracce di sangue in giardino ed è stato sequestrato un piede di porco utilizzato per scardinare la porta finestra. Non è escluso che l'indagato possa essere riascoltato nei prossimi giorni. Pulone quella sera, dopo aver contattato il 112, ha raccontato di aver sorpreso i ladri nel salone e che uno di loro aveva una spranga. Ha detto di aver sparato più colpi e di non essersi accorto di aver ferito qualcuno. Il ragazzo, che risulta candidato assieme alla madre nella lista civica "Voglio vivere così" che appoggerà il candidato sindaco di centrosinistra Riccardo Varone (Pd) alle prossime elezioni comunali a Monterotondo, proprio domenica ricordando quegli istanti interminabili commentava: «Nel momento in cui una persona purtroppo intraprende un percorso di vita dedito al crimine è quella stessa persona a mettere in pericolo la sua vita. Se non fosse entrato nella proprietà tutto questo non sarebbe successo».