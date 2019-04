Sciopero del trasporto aereo il 21 maggio

I COMMISSARI STRAORDINARI ALITALIA AL MISE

Intanto martedì 30 aprile i commissari straordinari di Alitalia sono attesi al ministero dello Sviluppo economico per un incontro. Sul tavolo c'è la richiesta di proroga fatta da Ferrovie dello Stato per l'offerta vincolante per la compagnia. Il progetto di Fs ha infatti bisogno di più tempo. Arrivati alla scadenza, la compagine messa insieme dalla società ferroviaria non è sufficiente per completare la newco per la nuova compagnia. Per questo il gruppo guidato da Gianfranco Battisti ha chiesto una proroga, sulla quale ora sono chiamati a decidere i commissari di concerto con il governo. E mentre prosegue il pressing su Atlantia, il primo vero obiettivo, il vicepremier Luigi Di Maio assicura che se anche non arrivassero proposte «le soluzioni ci sono già e si potrà andare avanti comunque».