Perché l'incidente della metro Barberini poteva essere evitato

I RESPONSABILI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PASSARTI DA 12 A 6

Atac ha revocato il contratto a Metroroma dopo che è emerso come per riparare la metro fossero state usate le "fascette", ma ancora deve arrivare la nuova azienda per la manutenzione quindi per ora ci si tiene quella che c’era. Intanto nove responsabili di gestione degli impianti si sono dimessi, compreso quello della metro Spagna. «Non si sono dimessi tutti», dice la Rsu della Filt Cgil, «si sono dimessi quelli inquadrati peggio che ad un certo punto hanno visto che dato lo stipendio, i costi dell’assicurazione e i rischi penali in cui incorrono il gioco non vale la candela. L'azienda ha rifatto un bando interno ad Atac per trovare nuovi responsabili, ma i termini erano così ristretti che hanno passato il bando solo in tre. Dicono che comunque sono sufficienti». La domanda che sorge spontanea è: se non ce l'hanno fatta in 12 perché dovrebbero farcela in sei? Intanto il responsabile di gestione uscente non se la sente ancora di riaprire Spagna. «Il problema è che ci sarebbero dei piani di ammodernamento che prevedono ristrutturazioni importanti ad esempio per Piazza di Spagna che ha una sola uscita», dice Riccardo Pagano, «i cosiddetti Amla che risalgono agli Anni '90. Che fine hanno fatto?». Teoricamente già da dicembre ci sono 425 milioni di euro stanziati dal governo Gentiloni per le linee A e B e la convenzione è stata firmata con Toninelli il 22 gennaio. Intanto, però, meglio andare a piedi.