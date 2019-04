La procura ha aperto una indagine sul corteo per Sergio Ramelli

Nell'inchiesta, condotta dalla Digos e coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, e dal pubblico ministero Piero Basilone, si prevedono molti indagati in considerazione del fatto che davanti al murale di Ramelli quasi tutti i partecipanti, circa un migliaio, hanno chiamato 'il presente' e fatto il saluto romano. Ramelli, militante e fiduciario del Fronte della Gioventù, morì il 29 aprile del 1975 dopo esser stato aggredito da militanti di Avanguardia Operaia.

GLI ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA DI STATO

Prima che arrivasse la notizia dell'apertura dell'indagine, la mattina del 30 aprile si sono svolti gli accertamenti della polizia di Stato sui tafferugli. La Digos ha ricostruito i fatti e visionato telecamere per giungere a quante più identificazioni possibili. Nel mirino degli investigatori il gruppo, prevalentemente composto da membri di CasaPound, con Gianluca Iannone in testa, che da Piazzale Susa ha cercato di incamminarsi in mezzo a viale Romagna.

GLI SCONTRI DI LUNEDÌ 29 APRILE

Il 29 aprile la polizia ha dovuto fare cariche di alleggerimento per far rispettare il divieto di sfilare deciso dal prefetto. Due gli agenti contusi e due i manifestanti feriti, entrambi non gravemente, ma per un ex militare appartenente a un gruppo skinhead si è temuto il peggio quando ha perso conoscenza steso a terra, con una crisi epilettica successiva a un colpo ricevuto in testa. Il secondo ferito è un architetto milanese, inciampato nei concitati momenti dei tafferugli, con un profondo taglio a un sopracciglio. A lungo il gruppo che si è staccato dal presidio in Piazzale Susa è stato controllato da due cordoni delle forze di polizia che hanno poi concesso, dopo lunghe trattative condotte anche dai parlamentari di Fratelli d'Italia presenti alla manifestazione, che i militanti raggiungessero la lapide in via Paladini, che ricorda il luogo dove Ramelli venne aggredito.