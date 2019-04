Omicidio Vannini, la famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione

Il legale di Antonio Ciontoli, l'uomo che il 18 maggio del 2015 ha sparato un colpo di pistola e ucciso Marco Vannini, il ragazzo di 21 anni fidanzato di sua figlia, con il concorso di moglie e dei due figli secondo la sentenza di secondo grado, ha depositato ricorso in Cassazione con l'obiettivo di ottenere una riduzione della pena. E quindi una seconda riduzione, visto che a gennaio la Corte di Assise di appello di Roma aveva di fatto derubricato il reato a omicidio colposo, riducendo quindi la condanna del padre da 14 a cinque anni. L'avvocato di Ciontoli Pietro Messina ha spiegato a Repubblica che «la condanna per omicidio colposo può essere dimezzata». Il legale vorrebbe anche far cancellare le aggravanti e ottenere invece il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per gli altri membri della famiglia condannati a tre anni di carcere, Messina ha chiesto invece l'assoluzione. E tuttavia, come ha ricordato il quotidiano di Largo Forchetti, su questa terribile storia avvenuta a Ladispoli lo scontro con la procura prosegue: la procura generale della Corte di appello ha infatti presentato ricorso opposto per vedere riconosciuto l'omicidio volontario. Tutto ruota attorno a quello che la famiglia non fece per salvare la vita del ragazzo. Al momento dell'assassinio, Marco stava facendo un bagno in vasca a casa Ciontoli. Antonio Ciontoli, stando alla ricostruzione fatta nel processo, entrò nel bagno per prendere un'arma e quando partì il colpo che ferì e poi uccise Marco non vennero chiamati subito i soccorsi e fu questa mancata reazione immediata a provocare il decesso del giovane.