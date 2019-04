Otto fermati nella baby gang che ha seviziato il pensionato di Manduria

Sono accusati di aver seviziato Antonio Cosimo Stano, il pensionato di Maduria con problemi psichici morto il 23 aprile dopo diciotto giorni di agonia. Per questo gli agenti di polizia della Questura di Taranto, su disposizione del procuratore Carlo Maria Capristo e della procuratrice per i minorenni Pina Montanaro, hanno fermato otto membri della cosiddetta Comitiva degli Orfanelli, la baby gang considerata responsabile di aver più volte picchiato la vittima, aggredendola per strada e nella sua abitazione. Sei dei fermati hanno meno di 18 anni. I reati contestati sono quelli di tortura, danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona aggravati. I fermati hanno ripreso le violenze con lo smartphone, per poi diffondere i video tramite WhatsApp. Contro il pensionato calci, pugni e persino bastoni di plastica. «Chiederemo pene esemplari», aveva annunciato il procuratore Capristo, «Stano sarebbe ancora tra noi se tutti quelli che sapevano avessero informato gli organi di polizia». I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11.