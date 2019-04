In Sudafrica 1.800 minatori bloccati sotto terra

I minatori sono bloccati a una profondità di 1,5 chilometri e non ci sono feriti, ha spiegato la compagnia. Si trovano sotto terra dalla mattina del 30 aprile 2019 e avrebbero dovuto finire il turno alle 14. I lavori per riparare il pozzo che è stato danneggiato sono già partiti, ma poiché potrebbe volerci qualche ora si stanno esplorando altre vie d'uscita.

NEL 2018 DANNI ALLE LINEE ELETTRICHE DOPO UN TEMPORALE

Non è la prima volta che si verificano incidenti in una miniera della Sibanye. A febbraio del 2018 1.000 minatori rimasero sotto terra per una giornata dopo che un temporale aveva danneggiato le linee elettriche nella zona in cui si trovava la loro miniera.