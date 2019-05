La sentenza del tribunale di Bologna contro il decreto Salvini

Smentito il decreto Salvini. Il tribunale di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro le nuove norme che portano il nome del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ottenendo l'iscrizione anagrafica nelle liste del Comune. I due sono una donna che si è appoggiata all'associazione Avvocato di strada e un uomo che è rappresentato dall'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi). Nel suo ricorso la donna aveva spiegato di non avere altro luogo di residenza stabile dopo la fuga dal suo Paese in seguito alla scomparsa sia del marito sia del figlio. Il comune di Bologna però in base al decreto Salvini aveva rifiutato di iscriverla, ma dopo il ricorso ai giudici, il primo cittadino ha già detto di essere pronto ad applicare la sentenza «con soddisfazione». Non c'è invece soddisfazione per il leader della Lega.