Sequestrate le barriere sulla A16 per il bus che precipitò in Irpinia

SECONDO LA PROCURA MANUTENZIONE NON SUFFICIENTE

Secondo il perito della procura avellinese, Andrea Demozzi, gli interventi di manutenzione effettuati sui "new jersey" da Autostrade per l'Italia nel biennio 2016-2017 non sarebbero sufficienti a garantire la sicurezza. Sono stati iscritti nel registro degli indagati tre dirigenti di Autostrade per l'Italia, due dei quali già comparsi come imputati nel processo di primo grado per la strage di Acqualonga: Michele Renzi, ex direttore di Tronco condannato a cinque anni di reclusione e Massimo Giulio Fornaci, che è stato invece assolto. Il terzo indagato è Costantino Ivoi che comparve come testimone nel processo che si concluse con otto condanne e sette assoluzioni.