Cosa sappiamo sulla sparatoria in piazza Nazionale a Napoli

Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite a colpi d'arma da fuoco in piazza Nazionale a Napoli. Le circostanze del ferimento non sono ancora state chiarite dalla polizia. Uno dei tre feriti è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare e le sue condizioni sono gravi. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un pregiudicato di 32 anni, Salvatore Nurcaro, e gli investigatori stanno ricostruendo i suoi collegamenti. La bambina ferita ha tre anni ed era in compagnia della nonna, di 50 anni, colpita a un gluteo da un proiettile. L'uomo, probabilmente il vero bersaglio dell'agguato, è stato raggiunto da sei colpi di pistola, mentre la bambina è stata ferita solo di striscio ed è stata portata all'ospedale pediatrico Santobono. Non è chiaro al momento se i tre siano legati da rapporti di parentela.