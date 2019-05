I nuovi sviluppi sulla baby gang che ha picchiato a morte un uomo

STANO VERSAVA IN UNO STATO DI MINORATA DIFESA

Il gip del Tribunale ordinario, Rita Romano, ha sottolineato che «giravano su YouTube e sulle chat degli indagati e dei loro amici filmati che riprendevano i maltrattamenti in danno dello Stano e che erano divenuti merce di scambio tra i diversi giovani che li ricevevano sui loro telefoni o vi si imbattevano su internet». Insomma «non vi è dubbio che nel caso in esame le condotte poste in essere dagli odierni indagati e dai loro coindagati minorenni sono state perpetrate in danno di un soggetto affetto da disabilità mentale che viveva in un evidente stato di abbandono, di disagio sociale e che, pertanto, versava in un chiaro stato di minorata difesa».