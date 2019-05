Peschereccio italiano naufraga al largo di Malta

Un peschereccio italiano, iscritto al compartimento marittimo di Siracusa, è affondato al largo di Marsascala, porto naturale dell'isola di Malta, nella notte tra il 3 e il 4 maggio. Secondo le prime informazioni pubblicate dal quotidiano locale Times of Malta, il naufragio dello "Zaira", questo il nome del motopesca coinvolto, ha causato la morte di almeno un marittimo italiano, deceduto in ospedale dopo essere stato soccorso, mentre un secondo risulta ancora disperso. In tutto, a bordo, erano in quattro, tutti siciliani. Due sono sopravvissuti, condotti in ospedale come il compagno morto, soccorsi dalla Protezione civile locale dopo essere riusciti a nuotare fino a riva.

FORTI VENTI DA SUD EST E ONDE ALTE

L'episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino, causato da forti venti provenienti da Sud Est e onde alte che si sono abbattute in un'area, quella di Żonqor Point, nota per i naufragi, il più celebre quello della petroliera Angel Gabriele, completamente distrutta nel 1969. Le forze militari maltesi sono impegnate nelle ricerche del marittimo disperso. La vittima, stando al quotidiano, aveva 29 anni, mentre altre due persone sopravvissute sono di 35 e 29 anni. Sul sito del Times of Malta sono stati pubblicati video che ritraggono i soccorsi e mostrano ciò che resta del natante di 45 piedi, circondato dalle motovedette, mentre alcuni relitti sono giunti fino a riva, trascinati dalle onde. Sulla zona, nelle ricerche, sono impegnati anche degli elicotteri. Stando al sito Siracusaoggi.it, il disperso si chiama Luciano Sapienza ed è il padre di uno dei due pescatori che sono riusciti a salvarsi a nuoto. La moglie di Antonio Sapienza, un altro dei membri dell'equipaggio, si è detta pronta a partire e starebbe chiedendo supporto logistico all'ambasciata italiana.