Chi è l'uomo fermato per l'omicidio del negoziante di Viterbo

La procura della Repubblica di Viterbo, intanto, ha disposto un decreto di fermo nei suoi confronti con le accuse di omicidio volontario e rapina. Il provvedimento è stato disposto perchè, tra l'altro, c'era pericolo di fuga.

COSA SAPPIAMO SULL'OMICIDIO

A pochi giorni dagli arresti di un consigliere comunale e un militante di Casapound accusati di una violenza sessuale su una donna all'interno di un circolo privato, un altro episodio violento ha scosso la tranquilla Viterbo. Erano da poco passate le 13.30 quando è scattato l'allarme. Alcuni vicini, insospettiti dal fatto che il negozio fosse ancora aperto, sono entrati e hanno trovato il corpo di Norveo Fedeli, riverso a terra in una pozza di sangue vicino la cassa. Inutile l'intervento degli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo aveva il cranio fracassato e sul capo pare ci fosse l'impronta di una scarpa. Per chi indaga sarebbe stato colpito varie volte alla testa con un oggetto contundente, forse una spranga o uno sgabello. Nel negozio è stata ritrovato una scia di sangue fino all'entrata: forse la vittima ha tentato di trascinarsi fino all'esterno per chiedere aiuto. A coordinare le indagini, affidate alla squadra mobile di Viterbo, la pm Eliana Dolce. Sul posto la polizia scientifica ha lavorato per ore per poter trovare impronte e altri elementi utili per risalire ai responsabili. Gli investigatori hanno ascoltato anche abitanti e commercianti che potrebbero aver notato o sentito qualcosa. Probabilmente Fedeli che abitava accanto al suo negozio stava per chiudere la jeanseria per la pausa pranzo quando l'aggressore è entrati. La notizia ha sconvolto non solo chi conosceva personalmente il commerciante ma l'intera Tuscia. In molti descrivono il commerciante come «un uomo buono e gentile, una persona perbene». Tra chi vive e abita in zona qualcuno non esita a dire: «Ora abbiamo paura».

ZINGARETTI: «MENO COMIZI E PIÙ VIMINALE PER SALVINI»

E sulla vicenda è intervenuto il segretario del Pd Nicola Zingaretti che su Twitter ha scritto: «Napoli, Viterbo: allarme sicurezza. Dal ministro dell'Interno Salvini vogliamo qualche comizio in meno e qualche ora di lavoro al Viminale». Mentre il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre ha parlato di «una violenza orribile».