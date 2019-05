Le paure degli italiani che alimentano il business della sicurezza

Qui si manifesta in tutta la sua virulenza contraddittoria il doppio volto del ministro dell'Interno. Se Matteo Salvini, nella sua veste (ma sarebbe meglio dire "divisa", considerato il suo ricco guardaroba) di segretario federale della Lega alimenta i timori degli italiani, il Viminale continua a sfornare dati rassicuranti sul calo progressivo dei crimini commessi. Secondo l'ultimo dossier sulla criminalità, al 31 luglio 2018 erano stati compiuti 2.240.210 reati contro i 2.453.872 del periodo precedente. Più nel dettaglio, gli omicidi sono calati da 371 del 2017 a 319 del 2018. Se a ciò si aggiunge che la maggior parte ha origine domestica, bastano questi numeri a smentire certi tipi di propaganda politica. Anche le rapine sono passate da circa 32 mila a 28.390. Per la cronaca, ben prima dell'operazione "porti sicuri" tanto sbandierata da Salvini gli sbarchi di migranti al 31 luglio 2018 (il governo giallo-verde era in carica solo dal primo giugno) erano calati del 76,6%, passando da 183 mila a poco meno di 43mila.

IL NOSTRO È TRA I PAESI PIÙ SICURI DELLA UE

Solo il numero di furti, benché in diminuzione, resta considerevole: erano 1.302.636 al 31 luglio 2017, ne sono stati denunciati 1.189.499 nell'arco dei 12 mesi successivi. Eppure siamo tra i Paesi più sicuri del Vecchio continente. A dirlo è Eurostat, che rileva anche come il dato italiano sia in controtendenza rispetto a Francia e Germania, dove sono aumentati rispettivamente del 5 % e dell'1%. Inoltre, i numeri smentiscono anche i pregiudizi sulla pericolosità sociale dell'immigrazione comunitaria dai Paesi dell'Est Europa. Se nel 2016 in Paesi tradizionalmente sicuri come Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Irlanda, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, Galles e Italia si erano verificati oltre 300 furti con scasso ogni 100.000 persone, in Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria, Slovacchia e Polonia tale dato era inferiore a 100.

AUMENTANO LE ARMI IN CIRCOLAZIONE

È sempre il Viminale a raccontare il significativo aumento delle armi in circolazione nel Paese registrato negli ultimi anni. Lo scorso luglio le licenze rilasciate per la detenzione legale erano 1.315.700, in crescita del 4% rispetto al 2015. E se nell'ultimo triennio risultano in calo tanto il porto d’armi per attività venatoria (-9%), quanto quello per la difesa personale (-16% per le armi a canna corta e -58% a canna lunga), sono invece aumentate del 27% le licenze sportive. Complice un iter burocratico per ottenerle più snello che ha provocato diversi travasi dal settore venatorio a quello sportivo. Non sono ancora numeri in grado di allarmare, ma è pur vero che risalgono al triennio precedente e dunque non dicono se e quanto la recente legge sulla legittima difesa (o meglio, sulla «difesa sempre legittima») voluta da Salvini e licenziata in via definitiva dal Senato lo scorso 28 marzo abbia influenzato un'eventuale corsa al possesso di un'arma da fuoco.