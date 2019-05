Cosa sta succedendo nelle nuove tensioni tra Gaza e Israele

UCCISA UNA NEONATA PALESTINESE E LA MADRE INCINTA

A Gaza il ministero della sanità locale ha riferito di sette palestinesi uccisi sabato negli attacchi condotti dall'aviazione israeliana in reazione al lancio di razzi verso lo stato ebraico. Tra le vittime anche una neonata di 14 mesi, la madre incinta e due miliziani della jihad islamica. I feriti sono oltre 40, secondo la stessa fonte. Israele - ha precisato la agenzia di stampa Maan - ha distrutto a Gaza cinque edifici.

CONRICUS: «NON SIAMO STATI NOI, MA ARMI DIFETTOSE DI HAMAS»

Il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ha però negato responsabilità: «La neonata e la donna palestinese incinta che hanno perso la vita non sono state uccise in attacchi israeliani, ma da armi difettose di Hamas o jihad islamica». Quindi ha aggiunto: «Un evento triste e tragico, non sono state uccise da armi israeliane».

BRIGATA AL CONFINE CON «COMPITI OFFENSIVI»

Intanto l'esercito israeliano ha inviato al confine la settima brigata corazzata a cui potrebbero essere affidate «missioni offensive». Conricus ha confermato: «Si tratta di mezzi blindati e di altro personale». A una domanda se l'esercito si appresta ad entrare a Gaza, Conricus ha risposto: «La brigata si terrà a disposizione nel caso dovesse ricevere ordini per missioni offensive. Il che significherebbe agire oltre il nostro territorio».

GLI USA E L'ITALIA: «ISRAELE HA DIRITTO ALL'AUTODIFESA»

La Farnesina in una nota ha comunicato che il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi «condanna con fermezza il lancio di razzi verso il territorio israeliano, ribadisce che Israele, al pari di ogni Stato, ha diritto all'autodifesa e rinnova, a nome dell'Italia, un forte appello affinché cessino le aggressioni e le violenze». Il ministero «segue con attenzione e preoccupazione il grave riacutizzarsi delle tensioni a Gaza che, come già accaduto molte volte in passato, mettono a repentaglio tante persone»